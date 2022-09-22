Москва, , 19:50 — REGNUM Возрастные рамки частичной мобилизации подразумевают привлечение военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет, сообщил 22 сентября представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

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Он уточнил, что мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет и старшие офицеры в возрасте до 55 лет.

По действующему законодательству Российской Федерации эти возрастные рамки соответствуют первому разряду запаса.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин на фоне продолжающейся спецоперации в бывшей УССР и обострения отношений со странами НАТО выступил с обращением к народу и объявил о начале частичной мобилизации. Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что в рамках этого мероприятия планируется призвать из запаса 300 тыс. человек.

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