Тюмень, , 19:45 — REGNUM Импортонезависимость в нефтегазовой промышленности и машиностроении России составляет 60%, при том, что в 2014 году, когда были введены первые санкции, этот показатель составлял чуть более 40%. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарном заседании Тюменского промышленно-энергетического форума TNF 22 сентября.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассчитываем где-то к 2025 году выйти на параметры ближе к 80% по технологической независимости. Для этого есть все предпосылки», — цитирует Мантурова пресс-служба правительства России.

Глава Минпромторга РФ отметил, что увеличение доли российского оборудования в нефтегазовом секторе потребовало порядка 30 млрд рублей, основная часть которых пришлась на финансирование льготных кредитов. Ещё около 30 млрд рублей было направлено на создание отечественного оборудования в нефтегазе из внебюджетных источников. С начала санкций ЕС и США в отношении России, разработано и внедрено в производство более 140 позиций.

Денис Мантуров посетил межрегиональный нефтегазовый кластер, действующий на территории Тюменской области и Ямало-ненецкого автономного округа. Кластер был включён в реестр Минпромторга России в 2021 году. Основной целью программы развития кластера является снижение доли импортного оборудования в нефтегазовом секторе.

На сегодняшний день в состав участников кластера входит 19 предприятий с объёмом выручки в 422 млрд рублей и 7700 рабочими местами, отмечалось на форуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменский промышленно-энергетический форума TNF впервые в 2022 году проходил в федеральном статусе. В нём приняли участие 8,9 тысяч человек, выставку посетили пять тысяч человек.