Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В Ростовской области участие в голосовании на референдумах беженцы из Донбасса смогут принять как на избирательных участках, так и вне помещений для голосования. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ростовской области 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Для участников референдумов в Ростовской области откроют 135 участков. Это произойдёт 27 сентября. С 23 по 26 сентября вынужденные переселенцы из Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей смогут определиться с выбором вне помещений для голосования.

В течение всего периода голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 мск.