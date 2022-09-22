Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Запуск американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS), на которой планируется отправить людей на Луну, назначен на 27 августа после успешного прохождения ключевого теста, сообщает 22 сентября UPI.

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Первый пробный запуск миссии Artemis I был проведен 29 августа, а второй — 3 сентября. Обе попытки оказались неудачными из-за неполадок, связанных с одним из двигателей и топливной системой ракеты.

После второго неудачного испытания инженеры устранили утечки топлива. В среду, 21 сентября, массивная ракета SLS прошла ключевой тест по заправке топливом и теперь готовится к возможной попытке запуска 27 сентября, сообщила пресс-служба национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Напомним, что ракета SLS позволит вывести на окололунную орбиту корабль Orion, который позже вернётся на Землю. Следующий старт в рамках этой программы должен пройти с экипажем на борту. Третья миссия по программе «Артемида» предусматривает высадку астронавтов на Луну.