NASA назвало новую дату теста ракеты SLS для лунной программы
Вашингтон, 22 сентября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Запуск американской ракеты-носителя Space Launch System (SLS), на которой планируется отправить людей на Луну, назначен на 27 августа после успешного прохождения ключевого теста, сообщает 22 сентября UPI.
Первый пробный запуск миссии Artemis I был проведен 29 августа, а второй — 3 сентября. Обе попытки оказались неудачными из-за неполадок, связанных с одним из двигателей и топливной системой ракеты.
После второго неудачного испытания инженеры устранили утечки топлива. В среду, 21 сентября, массивная ракета SLS прошла ключевой тест по заправке топливом и теперь готовится к возможной попытке запуска 27 сентября, сообщила пресс-служба национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Напомним, что ракета SLS позволит вывести на окололунную орбиту корабль Orion, который позже вернётся на Землю. Следующий старт в рамках этой программы должен пройти с экипажем на борту. Третья миссия по программе «Артемида» предусматривает высадку астронавтов на Луну.