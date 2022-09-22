Москва, 22 сентября, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Населению России, а также ДНР, ЛНР и освобожденных территорий следует сохранять спокойствие. Об этом 22 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

YouTube.com|Суть времени Александр Ходаковский

По его словам, противник пытается поднять панику среди мирных жителей, периодически вбрасывая в информационное пространство разного рода фейки.

«Настрой такой — меньше всего поддаваться эмоциям, отвлекаться на факторы, которые могут дестабилизировать. В данной ситуации самое важное — сохранять хотя бы часть хладнокровия. Думаю, что по общению с местными жителями у большинства людей такое настроение. Никто не выказывает сейчас повышенных ожиданий. От мобилизации не ждут моментального эффекта», — сказал Ходаковский.