Донецк, 22 сентября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Не менее пяти человек погибли при обстреле бандеровскими боевиками рынка Донецка 22 сентября, написал глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи раненых в результате обстрела бандеровскими боевиками центра столицы ДНР.

Кроме того, в штабе территориальной обороны республики сообщили о гибели шести человек.