Москва, , 19:47 — REGNUM В первую очередь Вооруженные силы нуждаются в мотострелках, танкистах, водителях и артиллеристах, особенно имеющих боевой опыт, сообщил 22 сентября представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

Донецкие танкисты. Справа налево — «Рыба», «Новиков», «Жека» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он пояснил, что в ходе частичной мобилизации Минобороны России будет ориентироваться в первую очередь на военно-учетные специальности.

По его словам, сейчас самыми востребованными специальностями в армии являются стрелки, танкисты, артиллеристы и водители, а одним из главных факторов призыва будет наличие боевого опыта.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин на фоне продолжающейся спецоперации в бывшей УССР и обострения отношений со странами НАТО объявил о начале частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призыв из запаса 300 тыс. человек.

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