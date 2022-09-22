* запрещённая в России организация

Грозный, , 19:34 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике состоявшийся в ночь на 22 сентября обмен пленными между Москвой и Киевом, в рамках которого российской стороной были освобождены участники националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая его главарей.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь…», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что руководству Минобороны и ФСБ «гораздо виднее», кого следует выдавать на обмен, но всё же высказал мнение, что «признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих».

«Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. У нас полно пленных ВСУшников, которых хоть сто к одному меняй, так еще останутся», — подчеркнул глава Чечни.

Он также констатировал, что обмен был выполнен на условиях Киева. «Это неправильно. Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в «Азовсталь», выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой», — заявил Кадыров.

По его словам, после состоявшегося обмена «неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод — не брать фашистов в плен».