Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Белый дом 26 сентября проведет третье заседание совета по конкуренции, сообщает 22 сентября Reuters со ссылкой на источники.

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Президент США Джо Байден выступит на открытии заседания, напомнив о мерах своей администрации по развитию конкуренции.

Напомним, что в июле 2021 года Байден подписал масштабный указ о развитии конкуренции в экономике США и потребовал от ведомств пресекать антиконкурентную практику в различных секторах — от сельского хозяйства до медицины и рабочего сектора. Совет, возглавляемый директором Национального экономического совета Белого дома Брайаном Дисом, в последний раз собирался в январе.