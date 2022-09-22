Черкесск, 22 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Списки граждан, подлежащих мобилизации, распространяемые в соцсетях, являются недостоверными. Об этом 22 сентября сообщил военный комиссар Карачаево-Черкесии Сергей Белобородов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Военный комиссар Карачаево-Черкесской Республики подчеркнул, что списки, распространяемые сейчас в социальных сетях, — недостоверны и призвал граждан доверять только официальным источникам», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации города Черкесска.

Военком разъяснил порядок призыва и отправки в войска. По его словам, в настоящее время проводится оповещение граждан, имеющих военно-учетную специальность. Те военнообязанные, которые не оповещены повестками, но имеют на руках мобилизационное предписание, обязаны прибыть в военные комиссариаты «для сверки учетных данных и своего предназначения».

Также военком разъяснил, что никаких запретов на выезд за пределы республики и страны, для граждан в настоящее время не введено.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.