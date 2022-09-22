Москва, 22 сентября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Киев даст приказ своим вооруженным формированиям наступать на освобожденные Россией территории уже в самое ближайшее время. Об этом 22 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

По его словам, Киеву важно нанести удар до того момента, когда в зону спецоперации приедет подмога из числа мобилизованных Россией резервов.

«Противник ведет подготовку. Речь идет о считанных днях и противник, вероятно, начнёт наступать», — сказал Ходаковский.