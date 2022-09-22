Новосибирск, 22 сентября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области станут Западной частью России до наступления серьёзных холодов. Такое мнение высказал член Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов вооруженных сил, полковник в отставке Александр Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Я много раз там бывал, у меня родственники на [территории бывш УССР], я хорошо знаю ситуацию, которая складывалась все эти годы после развала Советского Союза. Хорошего мало, — цитирует редакция «Вести Новосибирск» Беседина. — Но говоря о сегодняшнем дне, нужно отдать должное людям, сумевшим в этих невероятно тяжёлых условиях сохранить себя, сохранить родной дом, свои традиции, свою культуру, сохранить русский язык. И поэтому, то, что они решили в конечном итоге выйти на такое мощное волеизъявление, народное голосование, которое называется «референдум», быть им в составе матушки-России или нет, это только приветствуется».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в Новосибирской области будут открыты четыре участка для голосования на референдумах о воссоединении с Россией.

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