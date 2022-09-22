Ростов-на-Дону, , 19:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону судебный пристав стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 22 сентября.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи полагают, что подозреваемый на улице Береговой получил от гражданина взятку в сумме 50 тыс. рублей. В обмен на деньги злоумышленник пообещал решить вопрос об отмене взыскания по исполнительному производству.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали судебного пристава с поличным.

Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.