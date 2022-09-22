Москва, 22 сентября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Киевские боевики готовят удар на участке фронта в районе города Угледар Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

По его словам, на данном участке фронта уже находятся три бригады ВСУ и они, скорее всего, готовятся пойти в атаку.

«За Угледаром происходит формирование трех бригад. Они формируются не для того, чтобы держать оборону, а для того, чтобы нанести удар. Какой участок фронта будет использован, мы увидим только когда противник начнет перемещаться», — сказал Ходаковский.