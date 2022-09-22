Москва, 22 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. За первые сутки после объявления частичной мобилизации в России свыше 10 тысяч военнослужащих запаса самостоятельно прибыли в военные комиссариаты, сообщил 22 сентября представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.

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Он отметил, что эти люди явились в военкомат ещё до получения ими повестки.

«Необходимо также отметить, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тысяч граждан самостоятельно, не дожидаясь получения повестки», — рассказал Цимлянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин на фоне спецоперации в бывшей УССР объявил о начале частичной мобилизации для защиты национальных интересов, суверенитета, территориальной целостности и безопасности российского народа.