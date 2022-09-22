Москва, 22 сентября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Курс рубля заметно вырос по отношению к доллару и евро на торгах в четверг, 22 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 58,84 рубля, что на 1 рубль 85 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

В свою очередь курс евро за день упал на 2 рубля 53 копейки и к закрытию составил 57,62 рубля.