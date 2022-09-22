Лондон, 22 сентября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Певец Дэвид Боуи был удостоен места на музыкальной аллее славы в Лондоне, встав в ряд с таким исполнителям, как The Who, Эми Уайнхаус, Madness и Soul II Soul, сообщает 22 сентября Reuters.

Davidbowie.com Обложка альбома Дэвида Боуи «Young Americans». 1975

На тропе в знаменитом районе Лондона Кэмден Таун был установлен камень с изображением музыкальной пластинки Боуи с надписью «икона».

«Это еще одна веха в его наследии — в музыке, фильмах, клипах и во всем, что он сделал для культуры», — рассказал агентству Reuters Вуди Вудманси, экс-барабанщик в бэк-группе Боуи Spiders from Mars, который принял участие в церемонии.

Напомним, что Боуи возглавил рейтинг самых влиятельных британских артистов за последние 50 лет.