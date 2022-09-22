Новосибирск, , 19:14 — REGNUM Владимир Путин выбрал те слова, которые созвучны по частоте звучанию сердца. Такое мнение высказал известный новосибирский художник-микроминиатюрист Владимир Анискин, говоря о проведении референдумов о воссоединении с Россией в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Россия! Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я полностью поддерживаю это решение, ведь там живут русские люди. Двумя руками за. Было бы три руки, поднял бы три. Президент все очень хорошо обосновал. Владимир Путин выбрал те слова, которые созвучны по частоте звучанию моего сердца. Все аргументировано», — приводит мнение Владимира Анискина редакция «Вести Новосибирск».

Напомним, что в России откроют специальные участки, на которых жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать на референдумах о воссоединении с РФ. Участки подготовлены в том числе на территории Новосибирской области.

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