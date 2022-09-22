Астана, 22 сентября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Банкам по всему миру, которые используют российскую платежную систему «Мир», приходится вести переговоры с Минфином США. Об этом 22 сентября ИА REGNUM рассказал аналитик из Казахстана Марат Шибутов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Напомним, 21 сентября Народный банк Казахстана частично приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». «Банк продолжает принимать безналичные оплаты по картам платежной системы «Мир» посредством POS-терминалов банка. Обслуживание в сети банкоматов приостановлено», — сказали в пресс-службе Народного банка.

По мнению эксперта, «США все больше давит на банки по всему миру, чтобы они не работали с платежной системой «Мир».

"Так как США контролирует все расчеты в долларах и является самым главным рынком капитала, это требование нельзя игнорировать. Поэтому банкам приходится приостанавливать обслуживание карт «Мир» и вести переговоры с министерством финансов США. Если те дадут добро, обслуживание возобновится, не дадут — не возобновится», — сказал Шибутов.

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Собеседник напомнил, что Казахстан — экономически небольшая страна.

«Мы на 53 месте в мире по ВВП, экономика в 9,3 раза меньше российской, которая находится на 12 месте. По золотовалютным резервам Казахстан находится на 52 месте с $34,38 миллиардами, что в 18,4 раза меньше, чем у России, находящейся по резервам на 7 месте в мире. Поэтому Казахстан не может позволить себе попадать под санкции, как это делает России — мы менее устойчивы и такого просто не вынесем. У нас экономика схлопнется», — резюмировал он.

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