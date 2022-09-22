Ростов-на-Дону, , 19:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону вопросы по вопросу частичной мобилизации можно задать, обратившись на горячую линию. Об этом 22 сентября в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Город содействует выполнению комплекса мероприятий по частичной мобилизации, проводимой военным комиссариатом и призывными комиссиями. Для информирования ростовчан на официальном сайте администрации города размещена подробная информация по вопросам частичной мобилизации. Также работает телефон горячей линии: 8 (800) 350-56-54», — написал он.

В Ростове-на-Дону приступили к работе четыре пункта предварительного сбора граждан.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев возглавил комиссию по частичной мобилизации, которая началась в России 21 сентября. В Ростове-на-Дону организована работа восьми призывных комиссий по мобилизации.