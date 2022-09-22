Тюмень, , 19:10 — REGNUM В Тюмени во дворе дома на проезде Тихий мужчина сидел на лавке и выстрелил несколько раз, пугая прохожих и соседей. Об этом тюменцы сообщили в социальных сетях.

Травматический пистолет Stanislav S. Yanchenko

«По предварительным данным, нарушитель спокойствия является сотрудником отдела полиции № 6 УМВД России по Тюмени, находится в очередном отпуске и владеет зарегистрированным в установленном законом порядке травматическим пистолетом», — сообщил руководитель пресс-службы областного управления МВД России Антон Каморников.

По факту стрельбы проводится полицейская проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единичный случай хулиганства в Тюмени. В июле 2022 года неизвестные стреляли п соседским окнам в Тюменской слободе.

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