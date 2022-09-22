Екатеринбург, , 19:09 — REGNUM В условиях проведения частичной мобилизации самым главным является всем сохранять спокойствие. Об этом заявил журналистам Герой России Сергей Воронин (Екатеринбург).

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как человек военный, вчера столько наслушался, что даже сам испытал чувства тревоги. Надо сохранять спокойствие и не поддаваться на все провокациям, которые ходят по интернету», — отметил Сергей Воронин.

Герой России добавил, что частичная мобилизация была вызвана препонами, которые коллективный Запад чинит киевскому режиму с проведением переговоров с Россией, а также наполняет ВСУ оружием и наёмниками. Специальную военную операцию российская армия проводила ограниченным составом, не более 180 тыс. человек, а пополнение ВСУ идёт непрерывно. В связи с этим и возникла необходимость в увеличении численности наших Вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проводится частичная мобилизация. Она началась 21 сентября. Призвать предстоит порядка 300 тыс. человек.