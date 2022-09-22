Екатеринбург, 22 сентября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. В условиях проведения частичной мобилизации самым главным является всем сохранять спокойствие. Об этом заявил журналистам Герой России Сергей Воронин (Екатеринбург).

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Как человек военный, вчера столько наслушался, что даже сам испытал чувства тревоги. Надо сохранять спокойствие и не поддаваться на все провокациям, которые ходят по интернету», — отметил Сергей Воронин.

Герой России добавил, что частичная мобилизация была вызвана препонами, которые коллективный Запад чинит киевскому режиму с проведением переговоров с Россией, а также наполняет ВСУ оружием и наёмниками. Специальную военную операцию российская армия проводила ограниченным составом, не более 180 тыс. человек, а пополнение ВСУ идёт непрерывно. В связи с этим и возникла необходимость в увеличении численности наших Вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проводится частичная мобилизация. Она началась 21 сентября. Призвать предстоит порядка 300 тыс. человек.