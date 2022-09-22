Москва, , 19:08 — REGNUM «Россия больше не собирается отступать и уж тем более проигрывать Западу». Такой краткий вывод делает Евгений Цоц из недавнего обращения президента России Владимира Путина. В своей статье для ИА REGNUM. Евгений детально разбирает все аспекты данного обращения.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, что произошло на Харьковском направлении, Москва должна была дать ответ Киеву, заваливавшему территорию б. УССР мясом новобранцев. И ответ дан — частичная мобилизация. То есть, к штыку будут призваны те, кто умеет обращаться с оружием. 300 тысяч человек будет призвано из, на секундочку, 25 миллионов.

Планируется задействовать в зоне СВО и иностранцев. Для этого в Москве организован специальный штаб. Абсолютно логичное решение.

При этом важно отметить, что ко всем угрозам со стороны, прежде всего, США (кнопка в руках у престарелого Байдена) готова и наша ядерная триада. Это ответ не только Вашингтону. Ядерными дубинками пытаются махать и Лиз Трасс, и даже такие лилипуты, как Зеленский и Качинский. Россия готова.

«Лучшая стратегия — это решительность. Россия готова к абсолютно любому развитию событий и ответит на любой вызов», — так резюмирует свой текст Евгений Цоц. С этим трудно не согласиться.