Москва, 22 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. «Россия больше не собирается отступать и уж тем более проигрывать Западу». Такой краткий вывод делает Евгений Цоц из недавнего обращения президента России Владимира Путина. В своей статье для ИА REGNUM Евгений детально разбирает все аспекты данного обращения.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

После того, что произошло на Харьковском направлении, Москва должна была дать ответ Киеву, заваливавшему территорию б. УССР мясом новобранцев. И ответ дан — частичная мобилизация. То есть к штыку будут призваны те, кто умеет обращаться с оружием. 300 тысяч человек будет призвано из, на секундочку, 25 миллионов.

Планируется задействовать в зоне СВО и иностранцев. Для этого в Москве организован специальный штаб. Абсолютно логичное решение.

При этом важно отметить, что ко всем угрозам со стороны прежде всего США (кнопка в руках у престарелого Байдена) готова и наша ядерная триада. Это ответ не только Вашингтону. Ядерными дубинками пытаются махать и Лиз Трасс, и даже такие лилипуты, как Зеленский и Качинский. Россия готова.

«Лучшая стратегия — это решительность. Россия готова к абсолютно любому развитию событий и ответит на любой вызов», — так резюмирует свой текст Евгений Цоц. С этим трудно не согласиться.