Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обсудит 22 сентября со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим ситуацию в Южно-Китайском море, коронавирус и возобновляемые источники энергии, сообщает Reuters.

U.S. Department of Defence Джо Байден

Новоизбранный президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший также выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Далее у него запланирована встреча с Байденом в отеле InterContinental Barclay.

В преддверии переговоров с главой Белого дома, Маркос рассказал репортерам, что его страна ценит «роль Соединенных Штатов в поддержании мира в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, Маркос победил на выборах в мае, возобновив семейное правление спустя два десятилетия после того, как его отец Фердинанд Маркос-старший возглавил страну.