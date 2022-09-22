Ростов-на-Дону, , 19:06 — REGNUM В Ростовской области с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса и бывш. УССР встретили более 3,3 млн человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пограничной службе ФСБ России 22 сентября.

Андрей Турчак в ПВР «Аэлита». Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

«С 18 февраля 2022 года, по данным пограничной службы ФСБ России, через пункты пропуска в Ростовской области границу пересекли более 3,3 млн человек, в том числе более 500 тыс. детей», — сказано в сообщении.

Напомним, что власти ДНР и ЛНР вечером 18 февраля объявили о начале эвакуации жителей Донбасса в Россию из-за угрозы нападения со стороны ВСУ. Учитывая тенденции к росту числа прибывающих граждан, в Ростовской области 19 февраля был введён режим чрезвычайной ситуации.