Новосибирск, 22 сентября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Россия всегда поможет тем, кто нуждается в помощи. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка из Новосибирска Анна Богалий, комментируя решение о референдумах жителей Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Россия — это страна, которая всем помогает, а мы — нация, которая хочет мира и сострадает. Я считаю, что мы настроены дружелюбно. Мы хотим остановить кровопролитие, — приводит редакция «Вести Новосибирск» мнение Богалий. — Люди, живущие там устали от этого и хотят мира. И мы его тоже хотим».

По её мнению, решение о воссоединении с Россией должны принимать сами люди и если они захотят этого, то Российская Федерация должна их принять.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области готовы участки для голосования на референдумах.