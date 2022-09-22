Анкара, , 19:14 — REGNUM Необходимо для общего блага, чтобы мировые лидеры вели диалог с Москвой, тем более что ООН не справляется с задачами урегулирования кризиса, заявил 22 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт A Haber.

Встреча Путина и Эрдогана Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что ООН не удалось ни сделать так, чтобы на территории б. УССР наступил мир, ни добиться прекращения энергетического и продовольственного кризисов, глава Турции указал на то, что доверие к организации слегка удалось восстановить благодаря сделке по зерну и усилиям генсека организации.

По словам президента Турции, этого не достаточно, мировые лидеры должны совместно работать на «прекращение огня». «Другими словами, каждый, кто имеет более или менее отношения с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы, чтобы открыть эту дверь», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что и с Зеленским нужно говорить. А если этого не делать, проявляя «совершенно разные негативные подходы к этим лидерам», ничего не выйдет, напротив — жертв кровопролития будет ещё больше.

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