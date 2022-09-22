Москва, 22 сентября, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Михаил Демурин делает ряд важных замечаний к обращению Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Главное для России — в том, чтобы самим определять своё будущее. А это было утеряно при Горбачёве. Угроза же нам идёт главным образом изнутри. Режим Зеленского можно победить, разобравшись с «пятой колонной» в самой России.

Далее (и одновременно) — не переговоры с нацистским Киевом, а чётко спланированные боевые действия. При этом давим политически на Европу, ожидая, когда волноваться начнут простые европейцы.

«Ну и, наконец, о сказанном Владимиром Путиным по поводу намерения США и их союзников разгромить нашу страну на поле боя с последующим, как он правильно подчёркивает, лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. Это действительно так, об этом говорят не только события и сведения последнего времени, но весь мой опыт работы на внешнеполитическом направлении — с конца 1970-х годов, — пишет Демурин. — Особенно мои африканские наблюдения и впечатления, выводы из борьбы с империалистами, включая южноафриканский режим апартеида (близкий союзник США!) в зоне «прифронтовых государств» на Юге Африки. Мобилизация во всех смыслах тут неизбежна. Как и, повторю это ещё раз, внутреннее очищение».

Обращение Путина вносит коренной перелом на пути к победе и уничтожению фашистской нечисти на территории б. УССР. Теперь важно поступательно двигаться к нашей общей победе.

Смерть фашистским оккупантам!