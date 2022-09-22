Москва, , 19:03 — REGNUM Пресс-мероприятия прошли в рамках начала работы кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», сообщили 22 сентября в пресс-службе проекта. Конкурсы, организованные по прямому поручению Президента РФ, начали работу в ДНР и ЛНР.

Путин и Донбасс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В каждом из пресс-мероприятий приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава республики Донбасса, представители Общественных советов и организационных комитетов конкурсов и эксперты.

Со своей стороны Кириенко сказал:

«Сегодня, по прямому поручению президента Российской Федерации, мы запускаем конкурсы «Лидеры возрождения». Есть ощущение, что если в России такой конкурс — это социальный лифт, то в Донбассе это может быть «социальной ракетой».

Он выразил убеждение, что нужно дать возможность участвовать в кадровых конкурсах тем жителям Донбасса, кто несёт сегодня военную службу, защищает свою землю с оружием в руках.

Сергей Кириенко «Поэтому для тех, кто сегодня несёт военную службу, предусмотрена возможность подать заявку по упрощённой процедуре, в том числе в бумажном виде, что на передовой более реалистично. Также предусмотрена ещё одна система анкеты, которая защищает персональные данные и позволяет скрыть информацию о конкретном человеке на стадии подачи заявки».

Со своей стороны глава ДНР Денис Пушилин сказал:

«Боевая работа выявляет людей, способных принимать решения и нести ответственность. Но и в мирной жизни нам также необходим эффективный механизм поиска, отбора и обучения управленческих кадров. Для восстановления мирной жизни республика остро нуждается в профессионалах — грамотных управленцах, настоящих лидерах. Тех, кто готов взять на себя ответственность за возрождение экономики, промышленности и сельского хозяйства, восстановление социальной сферы».

Высказался и глава ЛНР Леонид Пасечник:

«Несмотря на то, что наши ребята продолжают воевать, освобождая другие территории Донбасса, рано или поздно мир на нашей земле наступит, и они вернутся домой. Нам нужно будет приступать к мирному строительству. И здесь нам понадобятся высококвалифицированные кадры, которые мы сегодня начинаем искать и готовить. Военнослужащие, которые сегодня с оружием в руках защищают независимость нашей Республики, конечно, имеют право принять участие в восстановлении мирной жизни и строительстве будущего ЛНР. Поэтому, когда мы планировали проведение конкурса, одним из условий было обязательно учесть интересы наших бойцов, чтобы они могли максимально комфортно, быстро адаптироваться к гражданской жизни».

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