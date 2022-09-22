Москва, 22 сентября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. В пятницу, 23 сентября, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в пунктах временного размещения беженцев в регионах России начнется голосование на референдумах о воссоединении с Россией.

Kuvasato.com Голосование

С 23 по 27 сентября эксперты НОМ будут вести экспертный мониторинг референдумов. На основании каких правовых актов будут проводиться референдумы и как референдумы соотносятся с действующим международным правом, проанализировала исполнительный директор НОМ, член ОП РФ Алена Булгакова. Референдумы в каждой из освобожденных территорий проводятся в целях реализации права народа на самоопределение, закрепленного в статьях 1 и 55 Устава ООН и сформулированного в качестве «принципа равноправия и самоопределения народов».

Участие в референдумах является свободным и добровольным. Они проводятся на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. В целях обеспечения возможности волеизъявления для всех граждан, участки для голосования будут созданы и за пределами территорий. Подготовку процедуры осуществляли избирательные комиссии каждой из освобожденных территорий, включая информирование граждан о проведении референдума, порядке участия в нем и процедуре голосования.

Голосование предусматривает два варианта: проведение в помещении для голосования, то есть на избирательном участке, и вне помещения для голосования (на придомовых территориях и на территориях общего пользования) если в населенном пункте нет оборудованного избирательного участка. Территория, где проводится голосование, как и любой избирательный участок, должна быть оборудована таким образом, чтобы возможность волеизъявления с соблюдением тайны голосования была гарантирована.

Участникам референдума будет предложено определить позицию по вопросам дальнейшего развития территорий:

• Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?

• Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?

• Вы за выход Запорожской области из состава [бывш. УССР], образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?

• Вы за выход области из состава [бывш. УССР], образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?»

Вопросы, вынесенные на референдумы, считаются одобренным, если в поддержку проголосовало более половины граждан, включенных в списки участников референдума.

Наблюдать за ходом голосования, подсчетом голосов и подведением итогов будут общественные, назначенные институтами гражданских институтов территорий, и аккредитованные международные наблюдатели. Выступать в роли наблюдателей могут как граждане освобожденных территорий, так и иностранные граждане, лица без гражданства, представители иностранных и международных организаций и общественных движений. В случае возникновения на участке ситуации, которая потенциально может привести к нанесению вреда жизни и здоровью членов комиссии и граждан, участковая комиссия вправе приостановить голосование до момента, когда такая ситуация будет устранена. О решении УИК незамедлительно должна быть проинформирована территориальная комиссия.

С 23 по 27 сентября эксперты НОМ будут вести экспертный мониторинг референдумов, при необходимости оказывать экспертную поддержку: принимать обращения от участников референдумов, связываться с наблюдателями и очевидцами, вести трансляции на портале и оперативно сообщать актуальную информацию.