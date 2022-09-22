Бишкек, , 19:00 — REGNUM Внутри ОДКБ вызревает (или уже вызрел?) полнокровный конфликт. Участники — Киргизия и Таджикистан. Чем это грозит и к чему ведёт — разбирает Александр Савельев в своём материале для ИА REGNUM.

Таджикистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Конфликт этот застарелый. Давился он, в том числе, и историями о том, как Россия всех эксплуатировала в былые годы. При этом о созидающей роли РФ, конечно же, умалчивалось.

Обострение же в отношениях Киргизии и Таджикистана случилось на фоне проведения СВО на территории б. УССР. Тут же влезли и большие игроки. Организация тюркских государств объявила о поддержке Киргизии. «США после недавно проведенных совместных военных учений в Средней Азии заявили о готовности передать странам региона оставшееся после бегства из Афганистана вооружение, включая авиацию и тяжелую технику. Таджикистан поддерживает своих соплеменников в Афганистане во главе с Ахмадом Масудом».

Именно Вашингтон закулисно и провоцирует данный конфликт. Однако «интернационализация и раздувание конфликта выгодны обеим сторонам главным образом во внутриполитических целях». Что будет дальше? Следим за развитием событий.

На данный же момент Александр Савельев делает следующий вывод: «Этнический национализм как база государственности на постсоветском пространстве контрпродуктивен и несет угрозы региональной безопасности. России остается предоставить среднеазиатским республикам полностью «насытиться» собственным зачастую русофобским суверенитетом, сосредоточившись на прагматических и исключительно взаимовыгодных основах сотрудничества».