Салехард, , 18:58 — REGNUM Мобилизованным ямальцам предоставят единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Об этом написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём телеграм-канале.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тысяч рублей каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий. Тысячи семей Ямала связаны с Донбассом, у нас болит душа за эту землю. Сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении поставленных президентом задач», — отметил глава Ямала Дмитрий Артюхов.

Глава Ямала отметил, что «сейчас мы должны защитить главные ценности в жизни каждого россиянина — свободу, независимость человека, территориальную целостность Родины, возможность растить детей, видеть её будущее развитие.

Дмитрий Артюхов заявил, что по всем вопросам частичной мобилизации готов ответить в личных сообщениях на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Буду все их смотреть в ежедневном режиме» — обещает Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация военных запаса. В ряды Вооружённых сил России, согласно указу главы государства, будут призваны граждане, находящиеся в запасе, имеющие военный опыт и специальность.

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