Новосибирск, , 18:56 — REGNUM Проведение референдумов о воссоединении с Россией для Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей — возможность сформировать своё будущее. Такое мнение высказал автор и руководитель проекта «Герои с нашего двора» в Новосибирской области Александр Борматов.

Севастополь, площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014 Александр Куликов © ИА REGNUM

«Исторически сложилось, что эта территория, где живут русские люди, где живут люди, которые на протяжении многих поколений относили себя к России. То, что сейчас происходит, это возможность для них проявить своё желание, сформировать своё ближайшее будущее, — сказал Борматов в беседе с корреспондентом редакции «Вести Новосибирск». — Всё происходит таким путём, так как необходимо защищать нашу страну и оборонять, поэтому проводится специальная военная операция. К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что других вариантов нет. Абсолютно правильно действует наш президент и страна в целом».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области с 23 по 27 сентября состоится голосование на референдумах по вопросу воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

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