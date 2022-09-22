Москва, , 18:54 — REGNUM Перед тем как в зону специальной военной операции начнут поступать резервы из мобилизованных российских воинов, киевские вооруженные формирования попробуют пойти в атаку. Об этом 22 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом комбат ДНР отметил, что действующие кадровые подразделения по своей подготовке и опыту неизбежно будут превосходить резервы из мобилизованных.

«Сейчас они хотят те ресурсы, которые у нас есть, а они будут качественно отличаться от той массы, которая будет поступать. Те военнослужащие, которые сражаются на лини соприкосновения и чем меньше нас останется, тем Киеву выгоднее. И пока не поступил резерв, киевские боевики попытаются прорваться на нескольких направлениях», — сказал Ходаковский.

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