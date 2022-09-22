Дублин, 22 сентября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Бывший офицер ирландской армии, вступивший в «Интернациональный легион» киевского режима, остался единственным уцелевшим из 14 наёмников своей группы, действовавшей в Харьковской области. Об этом сообщил ирландский телеканал RTE.

ИА REGNUM Иностранные наёмники ВСУ. 17.06.2022

Телеканал опубликовал репортаж из госпиталя, в котором ирландский наёмник Брайан Мигер дожидается эвакуации в Польшу.

В итоге встречи с российскими военными 35-летний Мигер получил осколочные ранения в позвоночник, лёгкие, руки и ноги.

Ранее «дикий гусь» 15 лет отслужил в армии Ирландии, после чего трудился в дублинской тюрьме.

По его словам, их группа должна была действовать во втором эшелоне наступления в Харьковской области и зачищать захваченные территории. Но что-то пошло не так, и в первый же день группа попала в засаду российских военных, прикрывавших отход своих главных сил.

Мигер рассказал, что группа была уничтожена российским танком и он стал единственным, кому повезло выжить и остаться относительно целым. В его группе трое наёмников лишились обеих ног, а ещё 10 были убиты, включая их «коллегу», который представлялся ветераном спецназа США.