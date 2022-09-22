Запорожье, Бывш. УССР, , 18:49 — REGNUM После объявления решения о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Россией молодежь Запорожской области проявила инициативу и сформировала общественный корпус «Волонтеры Za Россию». В преддверии, а также в течение всего референдума волонтеры будут работать на информационных точках, отвечать на вопросы граждан.

Знак Z на стекле автомобиля Анна Рыжкова, ИА REGNUM

«То, что мы наблюдаем сегодня — сотни молодых людей, объединенных желанием жить в мирной России, это проявление неподдельного чувства истинного патриотизма, которое не дает молодежи оставаться в стороне от выбора, раз и навсегда предопределяющего их судьбу и судьбу родной области. Молодежь вышла на улицу, чтобы рассказать о своей позиции, о своем выборе, и мы, безусловно, поддержим их инициативу, окажем любую помощь и поддержку», — подчеркнул министр по молодежной политике Военно-гражданской администрации Запорожской области Антон Тицкий .

Министр рассказал, что сегодня к общественному корпусу присоединились студенты Мелитопольского государственного университета имени А. С. Макаренко: на площади перед главным зданием университета они развернули сорокаметровый флаг России, исполнили гимн Российской Федерации, а также установили информационную точку.