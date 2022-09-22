Новосибирск, , 18:44 — REGNUM Председателем Сибирского отделения РАН (СО РАН) вновь избран академик Валентин Пармон. Он набрал 99 голосов «за».

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон Анна Алябьева © ИА REGNUM

«В Москве на Общем собрании СО РАН тайным голосованием председателем СО РАН избран академик Валентин Пармон, он набрал 99 голосов «за», другой претендент — академик Игорь Бычков получил 31 голос», — говорится на сайте Сибирского отделения РАН.

Отметим, что Валентин Пармон является председатель СО РАН с 2017 года. Он является лауреатом премии «Глобальная энергия» (2016) — за прорывную разработку новых катализаторов в области нефтепереработки и возобновляемых источников энергии, внёсших принципиальный вклад в развитие энергетики будущего.