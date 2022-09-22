Новосибирск, 22 сентября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Председателем Сибирского отделения РАН (СО РАН) вновь избран академик Валентин Пармон. Он набрал 99 голосов «за».

Анна Алябьева ИА REGNUM Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон

«В Москве на Общем собрании СО РАН тайным голосованием председателем СО РАН избран академик Валентин Пармон, он набрал 99 голосов «за», другой претендент — академик Игорь Бычков получил 31 голос», — говорится на сайте Сибирского отделения РАН.

Отметим, что Валентин Пармон является председатель СО РАН с 2017 года. Он является лауреатом премии «Глобальная энергия» (2016) — за прорывную разработку новых катализаторов в области нефтепереработки и возобновляемых источников энергии, внёсших принципиальный вклад в развитие энергетики будущего.