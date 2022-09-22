Кола, Мурманская область, , 18:43 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил пункт сбора резервистов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в пункте сбора резервистов https://t.me/andrey_chibis

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в пункте сбора резервистов https://t.me/andrey_chibis

«Посетил пункт сбора в Мурманске и военкомат в Коле. Поговорил с теми, кто на местах отвечает за исполнение указа Владимира Владимировича Путина. Это очень важная миссия, которую необходимо выполнить. Возникающие вопросы решаются достаточно оперативно», — кратко сообщил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области планируют мобилизовать порядка тысячи человек.