Челябинск, , 18:37 — REGNUM Чиновники Челябинской области должны обеспечить семьи мобилизованных граждан необходимой поддержкой. Такое поручение дал 22 сентября губернатор Алексей Текслер.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо обеспечить семьи наших ребят, которые будут мобилизованы в армию, заботой, вниманием. Посмотреть, какие у них есть проблемы и решить их», — сказал чиновник. И добавил, что сейчас очень важно работать с людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 21 сентября началась частичная мобилизация. В армию предстоит призвать 300 тыс. граждан, которые ранее проходили службу и имеют военно-учётную специальность.