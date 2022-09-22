Челябинск, 22 сентября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Чиновники Челябинской области должны обеспечить семьи мобилизованных граждан необходимой поддержкой. Такое поручение дал 22 сентября губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Необходимо обеспечить семьи наших ребят, которые будут мобилизованы в армию, заботой, вниманием. Посмотреть, какие у них есть проблемы и решить их», — сказал чиновник. И добавил, что сейчас очень важно работать с людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 21 сентября началась частичная мобилизация. В армию предстоит призвать 300 тыс. граждан, которые ранее проходили службу и имеют военно-учётную специальность.