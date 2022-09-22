Москва, 22 сентября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Одним из участков фронта, где киевские вооруженные формирования попробуют идти в атаку, с большой долей вероятности станет освобожденная Россией территория Херсонской области. Об этом 22 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

Также комбат ДНР заявил о том, что киевские боевики, вероятно, предпримут попытки наступать и на территорию народной республики.

«Я считаю, что с точки зрения стратегии развития ситуации, сбросить нас с Херсонского направления за Днепр, особенно если это будет сопряжено с захватом киевским режимом Херсона, для них это предпочтительно. Также ожидаем удар на донецком направлении — усилилась работа РЭБ противника», — сказал Ходаковский.