Москва, , 18:51 — REGNUM Руководитель российской компании «Конкорд» Евгений Пригожин направил открытое письмо президенту переходного периода Республики Мали полковнику Ассими Гойту, поздравив малийский народ с Днём независимости, сообщает 22 сентября пресс-служба компании.

В ходе изучения фотографий некоторые наблюдатели отмечают, что представленные на фотографиях бойцы с большой долей вероятности являются российскими добровольцами из так называемой ЧВК «Вагнер» Https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/978653155541078022

Пригожин отметил, что малийский народ стал одним из немногих народов Африки, сумевших создать независимое государство.

«Сердечно поздравляю весь малийский народ, руководство страны и лично президента переходного периода Республики Мали Ассими Гойту и министра обороны и по делам ветеранов Садио Камару с Днём Независимости!

22 сентября 1960 года вы стали свободными, а 28 мая 2021 года вы стали ещё свободнее. Малийский народ один из немногих, кто смог построить действительно независимое государство в Африке, которое, несмотря на чудовищное давление врагов — эксплуататоров, не только не поддаётся этому давлению, но и на каждую попытку ударить малийский народ крепко даёт в ответ по зубам», — указано в письме.

Напомним, Евгения Пригожина называют одним из создателей и руководителей силовой структуры, часто именуемой в СМИ «ЧВК «Вагнер». Сам предприниматель не подтверждал данную информацию.

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