Москва, 22 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Руководитель российской компании «Конкорд» Евгений Пригожин направил открытое письмо президенту переходного периода Республики Мали полковнику Ассими Гойту, поздравив малийский народ с Днём независимости, сообщает 22 сентября пресс-служба компании.

Https://twitter.com/IvanSidorenko1/status/978653155541078022 В ходе изучения фотографий некоторые наблюдатели отмечают, что представленные на фотографиях бойцы с большой долей вероятности являются российскими добровольцами из так называемой ЧВК «Вагнер»

Пригожин отметил, что малийский народ стал одним из немногих народов Африки, сумевших создать независимое государство.

«Сердечно поздравляю весь малийский народ, руководство страны и лично президента переходного периода Республики Мали Ассими Гойту и министра обороны и по делам ветеранов Садио Камару с Днём Независимости!

22 сентября 1960 года вы стали свободными, а 28 мая 2021 года вы стали ещё свободнее. Малийский народ один из немногих, кто смог построить действительно независимое государство в Африке, которое, несмотря на чудовищное давление врагов — эксплуататоров, не только не поддаётся этому давлению, но и на каждую попытку ударить малийский народ крепко даёт в ответ по зубам», — указано в письме.

Напомним, Евгения Пригожина называют одним из создателей и руководителей силовой структуры, часто именуемой в СМИ «ЧВК «Вагнер». Сам предприниматель не подтверждал данную информацию.