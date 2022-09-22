Новосибирск, 22 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что относится серьёзно к сказанному президентом России Владимиром Путиным по поводу частичной мобилизации. К этому же он призвал и всех новосибирцев.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

«Я думаю, что многие ждали подобных решений, — сказал Локоть в прямом эфире телеканала ОТС. — Речь идёт, мне кажется, больше о внутренней мобилизации, моральной, о мобилизации всего народа. Ситуация серьёзная, против нас встала вся Европа во главе с США».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что «как губернатор, как гражданин, как человек» поддерживает решение о проведении частичной мобилизации на территории России.

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