Москва, , 18:24 — REGNUM Город Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР) находится под контролем русских войск. Об этом 22 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом комбат ДНР отметил, что киевские вооруженные формирование готовят пойти в атаку на нескольких участках фронта.

«Красный Лиман под нашим контролем. Фронт готовится к массированному наступлению противника. Держаться на отдельном участке, не получая подкрепления — это настоящий героизм. Красный Лиман борется и будет бороться», — сказал Ходаковский.

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