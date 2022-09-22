Вашингтон, 30 апреля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Белый дом не готов подтвердить, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS производства США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга 30 апреля.

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«Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты», — указал представитель Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Также Кирби не стал уточнять, сколько именно ракет ATACMS Соединённые Штаты передали Украине, однако назвал количество переданного вооружения «существенным».

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 30 апреля Вооружённые силы Украины предприняли попытку нанести удар по полуострову Крым, применив американские ракеты ATACMS. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, российские силы противовоздушной обороны сработали над Джанкоем и Симферополем. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 30 апреля сообщил, что средства ПВО уничтожили шесть ракет ATACMS.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что США тайно поставили Украине более 100 ракет ATACMS, которые были включены в мартовский пакет военной помощи на 300 миллионов долларов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки Киеву дальнобойного вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а лишь доставят самой Украине больше проблем.